Мэр Львова обнаружил в своем кабинете «жучок» для прослушки

Мэр украинского города Львов Андрей Садовой заявил, что в его кабинете обнаружили прослушивающее устройство. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «жучок» был спрятан в обычный зарядный блок радиотелефона. Как пояснил Садовой на видео, прослушивающее устройство в виде sim-карты, карты памяти и микрофона припаяли криво.

«На прошлой неделе телефон начал «виснуть», отдали в ремонт - результат видите. Кому и зачем это нужно, должны выяснить правоохранители», — пояснил он.

Видео Садовой снял из кабинета, показав рабочее место и найденное прослушивающее устройство. Он предположил, что прослушку могли установить иностранные или украинские спецслужбы Украины.

16 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить контрразведывательные мероприятия во Львове, которые продлятся три дня. Целью таких мероприятий спецслужба называет «предотвращение террористических и диверсионных проявлений». В связи с этим во Львове ограничили проход и проезд по улицам города, проводиться проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

До этого депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук заявлял, что город утрачивает статус «украиноязычного» города и постепенно «русифицируется».

