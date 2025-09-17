На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мэр Львова обнаружил в своем кабинете «жучок» для прослушки

У мэра Львова Садового в кабинете найдено прослушивающее устройство
true
true
true

Мэр украинского города Львов Андрей Садовой заявил, что в его кабинете обнаружили прослушивающее устройство. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «жучок» был спрятан в обычный зарядный блок радиотелефона. Как пояснил Садовой на видео, прослушивающее устройство в виде sim-карты, карты памяти и микрофона припаяли криво.

«На прошлой неделе телефон начал «виснуть», отдали в ремонт - результат видите. Кому и зачем это нужно, должны выяснить правоохранители», — пояснил он.

Видео Садовой снял из кабинета, показав рабочее место и найденное прослушивающее устройство. Он предположил, что прослушку могли установить иностранные или украинские спецслужбы Украины.

16 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить контрразведывательные мероприятия во Львове, которые продлятся три дня. Целью таких мероприятий спецслужба называет «предотвращение террористических и диверсионных проявлений». В связи с этим во Львове ограничили проход и проезд по улицам города, проводиться проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

До этого депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук заявлял, что город утрачивает статус «украиноязычного» города и постепенно «русифицируется».

Ранее эксперт назвал признаки прослушки телефона.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами