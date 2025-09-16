СБУ объявила контрразведывательные мероприятия во Львове

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить контрразведывательные мероприятия во Львове, они продлятся три дня. Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ во Львовской области в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Контрразведывательные мероприятия на территории города будут продолжаться со вторника, 16 сентября, до четверга, 18 сентября.

К участию привлекут полицию, нацгвардию, пограничную службу и военную службу правопорядка в ВСУ.

Целью этих мероприятий названо предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины, повышение безопасности граждан в условиях военного конфликта.

В рамках контрразведывательных мероприятий ограничат проход и проезд по улицам города, будет проводиться проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Кроме того, будет осуществляться осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

До этого СБУ задержала настоятеля одного из храмов Украинской православной церкви в Сумской области.

Ранее на Украине по подозрению в работе на Россию задержали депутата Рады.