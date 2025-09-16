На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СБУ объявила контрразведывательные мероприятия во Львове

СБУ проводит трехдневные контрразведывательные мероприятия во Львове
РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить контрразведывательные мероприятия во Львове, они продлятся три дня. Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ во Львовской области в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Контрразведывательные мероприятия на территории города будут продолжаться со вторника, 16 сентября, до четверга, 18 сентября.

К участию привлекут полицию, нацгвардию, пограничную службу и военную службу правопорядка в ВСУ.

Целью этих мероприятий названо предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины, повышение безопасности граждан в условиях военного конфликта.

В рамках контрразведывательных мероприятий ограничат проход и проезд по улицам города, будет проводиться проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Кроме того, будет осуществляться осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

До этого СБУ задержала настоятеля одного из храмов Украинской православной церкви в Сумской области.

Ранее на Украине по подозрению в работе на Россию задержали депутата Рады.

Новости Украины
