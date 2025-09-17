На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о «русификации» Львова

Депутат Львовского горсовета Мельничук: город постепенно русифицируется
close
Павел Паламарчук/РИА «Новости»

Украинский город Львов постепенно «русифицируется». Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук, передает местное издание «Страна.ua».

«Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим как Львов потихонечку русифицируется», — заявил он во время выступления на заседании горсовета.

По словам парламентария, наиболее «украиноязычный» город в настоящий момент постепенно утрачивает свой статус. Мельничук также сообщил об отсутствии в городе программ по защите украинского языка и пообещал предпринять все необходимые меры.

В июле новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила о необходимости устранить «символическое неравенство в законодательстве», в частности отменить особый статус русского языка, вычеркнув его из конституции. Она высказала мнение, что в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

В статье 10 конституции Украины написано, что государственным языком является украинский. Вместе с тем она гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. В 2012-2018 годах русский язык имел статус регионального в тех украинских областях, где он был родным как минимум для 10% жителей.

Ранее Зеленский ответил на вопрос о повышении статуса русского языка на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами