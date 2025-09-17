На Украине рассказали о «русификации» Львова

Украинский город Львов постепенно «русифицируется». Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук, передает местное издание «Страна.ua».

«Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим как Львов потихонечку русифицируется», — заявил он во время выступления на заседании горсовета.

По словам парламентария, наиболее «украиноязычный» город в настоящий момент постепенно утрачивает свой статус. Мельничук также сообщил об отсутствии в городе программ по защите украинского языка и пообещал предпринять все необходимые меры.

В июле новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила о необходимости устранить «символическое неравенство в законодательстве», в частности отменить особый статус русского языка, вычеркнув его из конституции. Она высказала мнение, что в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

В статье 10 конституции Украины написано, что государственным языком является украинский. Вместе с тем она гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. В 2012-2018 годах русский язык имел статус регионального в тех украинских областях, где он был родным как минимум для 10% жителей.

