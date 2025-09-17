40-летнюю помощницу учителя арестовали за приставания к четырехлетнему ребенку

В Индии четырехлетняя девочка подверглась насилию со стороны 40-летней помощницы учителя. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Инцидент произошел в Мумбаи. О ситуации стало известно после того, как ребенок рассказал обо всем бабушке. Как и раньше, женщина пришла забирать девочку из школы, но во время переодевания пострадавшая пожаловалась на боль «в определенной части туловища».

После этого родители обратились к директору, затем – в больницу и полицию. После этого задержали помощницу учителя, на данный момент она находится под арестом. Помимо этой женщины, на допрос вызвали еще трех сотрудниц учреждения.

До этого в Москве суд вынес приговор художнику за развратные действия в отношении учениц. По словам самих пострадавших, они подвергались физическому и психическому насилию. Мужчина выбирал для себя «возлюбленных» и «растил» для себя. Мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы.

Ранее в США учительница отправила ученику фото непристойного характера и попросила написать ей, когда вырастет.