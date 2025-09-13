На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве художника приговорили к 11 годам тюрьмы за совращение учениц

Baza: художника Елизарова признали виновным в развратных действиях по отношению к ученицам
Shutterstock

Преподавателя одной из московских художественных школ Виктора Елизарова приговорили к 11 годам тюрьмы. Ему также запрещено преподавать в школах в течение 15 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, Замоскворецкий районный суд признал 69-летнего художника виновным в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним. Прокуратура установила факт совершения развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девушек с 2009 по 2018 год.

В декабре 2021 года более 15 учениц художника обвинили Елизарова в совращении, педофилии, психологическом и физическом насилии. Они утверждали, что учитель выбирал себе «будущих любовниц» с младших классов и «растил» их для себя.

«На выездной практике в старших классах он приходил будить нас по утрам таким образом, что начинал трогать нас спящих за интимные места. Помню, один раз тогда я проснулась от визга — он больно вывернул сосок спящей моей однокласснице», — вспоминает Екатерина, одна из бывших учениц Елизарова.

В 2021 году в отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело, однако мужчина скрылся на Кипре. В 2023 году его задержали в Азербайджане и доставили в Россию.

Накануне в американском штате Техас 25-летнюю учительницу арестовали за связь с 16-летним молодым человеком.

Ранее сообщалось, что осужденный за изнасилование актер «Подранков» лежит в безымянной могиле.

