Учительница отправила школьнику голые фото и попросила связаться с ней, когда вырастет

В США педагог отправила ученику голые фото и попросила написать, когда вырастет
Fayette County District Attorney's Office

В США 30-летняя учительница отправила 14-летнему школьнику свои неприличные фото и попросила связаться с ней, когда вырастет. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в средней школе округа Коннеллсвилл, где Эшли Отем Монгелл преподавала в восьмом классе. По данным следствия, учительница обменивалась с учеником обнаженными фотографиями через Snapchat и другие мессенджеры. В переписке она просила мальчика убедиться, что сообщения исчезают, и делала непристойные комментарии о его возрасте.

«Не пиши мне девять лет», — в какой-то момент заявила педагог ребенку.

Расследование в ее отношении началось после получения наводки от Национального центра по поиску пропавших и эксплуатируемых детей. Монгелл призналась в отправке обнаженной фотографии, которая была обнаружена на телефоне подростка. Учительница была отправлена в административный отпуск и арестована под залог в $40 тысяч.

Ранее учительница совратила школьника и уволилась из школы.

