Лукашенко заявил о готовности России к сделке с США по Украине

Лукашенко: Россия готова выполнять условия соглашения с США по Украине

Россия готова принять договоренности, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство «БелТа».

«То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и (президентом Украины Владимиром) Зеленским», — сказал он.

Он добавил, что европейцы хотят «выиграть войну», но это им не удастся, поэтому придется договариваться.

Перед этим Александр Лукашенко встречался с представителем американского президента Джоном Коулем в Минске, где тот сообщил президенту Белоруссии, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».

После этого Лукашенко поблагодарил американскую сторону за данное решение.

Ранее Лукашенко заявил о победе России в конфликте с Украиной.