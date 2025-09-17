Врач назвала самые полезные домашние заготовки на зиму

Квашеная капуста с морковью является самым полезным вариантом из домашних заготовок на зиму. Об этом kp.ru рассказала ведущий эндокринолог, диетолог медицинского центра ОН КЛИНИК Евгения Байтурова.

По ее словам, этот продукт при низкой калорийности содержит полезные для кишечника ферменты, витамины С, К1 и В6, железо, натрий, медь и другие нужные микроэлементы. Врач отметила, что консервы с уксусом, избытком сахара или соли, которые также часто заготавливают осенью, могут подойти не всем, поэтому перед их употреблением стоит проконсультироваться со специалистом.

«Главное — соблюдать меру. Если очень хочется любимого варенья — можно, но немного. В целом же для здоровья предпочтительнее такие способы заготовок, как заморозка или сушка», — заключила Байтурова.

Врач, эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого говорила, что традиционные методы консервирования, такие как приготовление варенья и компотов, сохраняют лишь ограниченное количество полезных веществ, при этом добавленный сахар значительно снижает пищевую ценность продукта.

Ранее стало известно, сколько россиян делают домашние заготовки на зиму.