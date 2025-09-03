На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян делают домашние заготовки на зиму

Традиция домашних заготовок на зиму сохраняет популярность среди большинства россиян. Согласно результатам исследования сервиса «Авито», которые есть в распоряжении РИАМО, 70% населения продолжает практиковать консервацию продуктов. Почти половина опрошенных (47%) занимается заготовками ежегодно, в то время как каждый пятый (19%) делает это периодически, по настроению. В опросе приняли участие 10 тысяч жителей разных регионов РФ.

Выяснилось, что большинство россиян предпочитают делать значительные объемы заготовок. Согласно данным опроса, 28% респондентов готовят от 21 до 40 банок за сезон, а 26% — от 11 до 20 банок. Каждый пятый участник исследования (20%) закрывает свыше 40 банок. Меньше тех, кто ограничивается десятью (19%) или пятью (6%) банками.

Две трети опрошенных (66%) используют для закруток овощи, фрукты и ягоды, выращенные на собственных дачных участках. Примечательно, что 6% респондентов умудряются выращивать продукты для консервации даже на балконах. Еще 28% получают урожай от родственников и знакомых.

В августе стало известно, что спрос на товары для домашнего консервирования к концу лета текущего года оказался выше прошлогоднего в среднем на 10%.

Так, банки покупали на 9% чаще, чем в прошлом году, а крышки для них — на 13%. Также россияне выразили интерес и к закаточным машинкам — на 6% выше прошлогоднего.

Ранее стало известно, кто из знаменитостей выращивает собственный урожай на грядках.

