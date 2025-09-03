Стало известно, сколько россиян делают домашние заготовки на зиму

Традиция домашних заготовок на зиму сохраняет популярность среди большинства россиян. Согласно результатам исследования сервиса «Авито», которые есть в распоряжении РИАМО, 70% населения продолжает практиковать консервацию продуктов. Почти половина опрошенных (47%) занимается заготовками ежегодно, в то время как каждый пятый (19%) делает это периодически, по настроению. В опросе приняли участие 10 тысяч жителей разных регионов РФ.

Выяснилось, что большинство россиян предпочитают делать значительные объемы заготовок. Согласно данным опроса, 28% респондентов готовят от 21 до 40 банок за сезон, а 26% — от 11 до 20 банок. Каждый пятый участник исследования (20%) закрывает свыше 40 банок. Меньше тех, кто ограничивается десятью (19%) или пятью (6%) банками.

Две трети опрошенных (66%) используют для закруток овощи, фрукты и ягоды, выращенные на собственных дачных участках. Примечательно, что 6% респондентов умудряются выращивать продукты для консервации даже на балконах. Еще 28% получают урожай от родственников и знакомых.

В августе стало известно, что спрос на товары для домашнего консервирования к концу лета текущего года оказался выше прошлогоднего в среднем на 10%.

Так, банки покупали на 9% чаще, чем в прошлом году, а крышки для них — на 13%. Также россияне выразили интерес и к закаточным машинкам — на 6% выше прошлогоднего.

