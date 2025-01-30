Стало известно, сколько рабочих мигрантов могут покинуть РФ в 2025 году

Одним из ключевых факторов, способных удержать мигрантов, является увеличение заработной платы. Многие иностранные работники надеются на вознаграждение около $1500. Если такие ожидания не будут оправданы, существует вероятность, что часть мигрантов примут решение покинуть страну в поисках более выгодных условий труда в других государствах, рассказал «Газете.Ru» Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».

«Для России это может означать дополнительные вызовы на рынке труда, особенно в секторах, сильно зависящих от иностранных сотрудников. Работодателям стоит уделить внимание конкурентоспособности предлагаемых условий и учитывать ожидания трудовых мигрантов, чтобы сохранять их интерес и предотвратить возможные кадровые дефициты в будущем», — объяснил он.

По его словам, если текущие условия труда и уровень заработной платы для трудовых мигрантов ухудшатся и не будут конкурентными, то в 2025 году страна может столкнуться с оттоком рабочей силы.

«В 2024 году, по мнению аналитиков Мигрант Сервис, страну покинули около 1 млн мигрантов, в основном из России уезжали граждане таких стран, как Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. В 2025 году данная тенденция может сохраниться, и гипотетически, Россию может покинуть приблизительно около 1 млн трудовых мигрантов в поисках более привлекательных условий труда за рубежом. Это может существенно повлиять на многие отрасли экономики, особенно на те, которые сильно зависят от труда мигрантов. При этом могут продолжиться выдворения: в 2024 году из России были депортированы свыше 80 тысяч мигрантов», — сказал эксперт.

Потенциальный уход такого количества рабочей силы требует от работодателей и правительства проработки стратегии по удержанию этих работников. Необходимо сфокусироваться на повышении заработной платы, улучшении условий работы и создании более благоприятной интеграционной среды для мигрантов. Это поможет сохранить стабильность на рынке труда и предотвратить возможные экономические дисбалансы в результате миграционного оттока, считает Кладов.

«В 2024 году наблюдался спад числа прибывших из стран СНГ на 16,1%, или 59,1 тысячи человек, а эмиграция из России в эти страны сократилась на 18,6%, что составляет 52,5 тысячи человек. Основной вклад в снижение миграционного прироста внесло уменьшение обмена населением с Таджикистаном: в январе — сентябре 2023 года прирост составлял почти 62,3 тысячи человек, тогда как в 2024 году он снизился до 37,8 тысячи. Среди всех стран СНГ особенно заметно увеличился обмен населением с Узбекистаном и Киргизией, которые вместе формируют теперь более 40% прироста миграции из этих государств», — резюмировал он.

Ранее российские работодатели столкнулись с трудностями с наймом.