Аналитики рассказали, откуда чаще всего приезжают трудовые мигранты в РФ

Большинство трудовых мигрантов прибывают из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Казахстана. В основном трудовые мигранты приезжают из Средней Азии, но заметным становится приток рабочих из Китая и Индии, рассказал «Газете.Ru» Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».

«При этом мигранты ориентируются не на вакансии в регионах с нехваткой рабочей силы, а на вакансии с более конкурентными зарплатами. Поэтому мигранты распределены неравномерно по российским территориям, сосредоточившись в основном в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Проблема дефицита кадров в этом случае не решается при помощи иностранной рабочей силы. Напротив, дисбаланс в кадровом обеспечении на региональном и отраслевом уровнях лишь увеличивается», — поделился Кладов.

По его словам, количество узбекских граждан, работающих в России, изменчиво и зависит от времени года. В 2024 году их количество составило около 1 миллиона.

«Узбеки составляют значительную часть иностранных работников, трудоустроенных в различных отраслях экономики, включая строительство, сельское хозяйство, розничную торговлю, гостинично-ресторанный бизнес, кафе, а также сферу услуг. Чаще всего узбеки работают на низкооплачиваемых и временных должностях, которые не привлекают местных жителей из-за низкой заработной платы или неблагоприятных условий труда», — заметил он.

Граждане из Узбекистана также активно находят работу не только в России, но и в других странах, таких как Великобритания, Германия, Литва, Южная Корея, Япония и Турция. Общее количество узбекских граждан, работающих за рубежом, оценивается примерно в 2 миллиона человек.

«В конце 2023 года в России проживали около 1 млн трудовых мигрантов из Таджикистана. При этом в первом полугодии 2024 года количество рабочих мигрантов из Таджикистана, направляющихся на работу в Россию, снизилось на 15% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составило 387 987 человек. Об этом информировало министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Согласно информации, практически все мигранты, трудящиеся в России, происходят из Центральной Азии. Примерно 90% всех работающих мигрантов приходится на граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана», — резюмировал Кладов.

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