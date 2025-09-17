В России выйдет первый документальный проект о людях с невербальным аутизмом

В России выпустят 6-серийный сериал о подростках с невербальным аутизмом

В России ведутся съемки первого документального сериала о подростках с невербальным аутизмом. Проект «В «Хогвартс» я не попал» откроет зрителям мир этих людей и покажет, что у каждого из них есть богатый внутренний мир, сообщили создатели ленты.

Проект создает кинокомпания «Карелия Фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал будет состоять из шести эпизодов по тридцать минут каждый, премьера проекта состоится в 2026 году в веб-кинотеатре CHILL.

Отмечается, что сериал «В «Хогвартс» я не попал» посвящен теме невербального аутизма. Люди с данной особенностью не могут использовать речь в привычном виде или используют ее ограниченно. Общение для них возможно через письмо, творчество, образы и метод альтернативной коммуникации.

Создатели подчеркнули, что сегодня существует немало проектов, рассказывающих об аутизме, но именно о таком его проявлении впервые создается отдельная история.

Миссия сериала — помочь семьям с детьми с невербальным аутизмом, поддержать и подарить им надежду, а также поделиться ценными знаниями и практическими инструментами, которые реально помогут устанавливать контакт.

Истории подростков в сериале «В «Хогвартс» я не попал» развернутся в формате документального наблюдения. Проводником во внутренний мир героев станет анимация.

Автором идеи и креативным продюсером «В «Хогвартс» я не попал» выступил Семен Шомин, ранее снявший короткометражный фильм «Внимание!», участвовавший в конкурсе фестиваля «Короче» в 2024 году. Как актер Шомин известен по сериалам «Презумпция невиновности», «Обычная женщина», «Инспектор Гаврилов» и др. Также он знаком с темой – у брата Шомина атипичный аутизм.

Режиссер сериала — Евгения Леушкина, выпускница Школы документального кино и документального театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Ранее она сняла документальный проект «Тучи как люди».