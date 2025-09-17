В Элисте пройдет третий Международный буддийский форум

В столице Калмыкии с 25 по 28 сентября пройдет третий Международный буддийский форум. Ожидается, что мероприятие примет гостей из около 35 стран, сообщили организаторы форума.

Программа мероприятия разделена на два основных направления: деловую и культурную. Всего организаторы подготовили более 50 мероприятий. Форум откроется 25 сентября авторским мультимедийным шоу «Ставка кочевника».

«Для Калмыкии форум – это возможность внести свой вклад в укрепление международного авторитета страны. Я рад, что все буддийские регионы подключились к работе, и результаты уже очевидны. Важно подчеркнуть, что Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, которая объединяет огромное количество народов. Мы этим гордимся – при всем разнообразии мы едины перед вызовами», — отметил глава региона Бату Хасиков.

Культурная программа познакомит участников с историей и традициями буддийских народов. 25 сентября откроются две выставки: экспозиция священных буддийских реликвий из Национального музея Республики Индия и выставка «Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга». Последняя представит работы из фондов Эрмитажа, Российского этнографического музея и Третьяковской галереи.

Также 26 сентября состоится концерт народного артиста РФ Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и исполнителя горлового пения Владимира Каруева. 27 сентября у Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» выступит тысяча музыкантов в рамках музыкального подношения Трем драгоценностям. Форум завершится международным фестивалем боевых искусств «Гармония силы и духа» и праздником «Джангариада».

Деловая программа включает панельные дискуссии и круглые столы, которые пройдут 26-27 сентября. Участники обсудят социально-гуманитарные и экономические вопросы.

«Важная особенность форума заключается в том, что это не просто условное собрание монахов, а комплексное, большое мероприятие, участие в котором примут несколько десятков крупных исследователей со всей России и из-за рубежа. Мы ожидаем плодотворной профессиональной и научной дискуссии. Нам важно показать, что буддизм – интегральная часть российской культуры», — отметил президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов.

Напомним, информационным партнером Международного буддийского форума выступил медиахолдинг Rambler&Co.