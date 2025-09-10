Россиянина приговорили к 13 годам за госизмену

Жителя Перми приговорили к 13 годам за госизмену в пользу другого государства

Пермский краевой суд приговорил бывшего сотрудника оборонного предприятия к 13 годам лишения свободы по обвинению в совершении государственной измены. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службе пермского регионального управления ФСБ.

Как установил суд, мужчина по собственной инициативе связался с иностранными спецслужбами и в дальнейшем передавал им информацию об оборонном предприятии.

Следственным отделом УФСБ России по Прикамью в отношении пермяка возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Суд признал мужчину виновным по статье ст. 275 УК РФ (госизмена). Отбывать 13-летний срок россиянин будет в исправительной колонии общего режима.

До этого сообщалось, что суд в Курске арестовал гражданку России, которую обнаружили недалеко от позиций Вооруженных сил Украины, ей предъявлено обвинение в покушении на государственную измену.

Ранее жителя Самарской области приговорили к 19 годам лишения свободы за госизмену.