Родителям объяснили, как действовать, если ребенок столкнулся с мошенниками

Психолог Гольдштейн: ребенка — жертву мошенников не стоит ругать
true
true
close
Depositphotos

Психолог «Онлайн-школы №1» Кира Гольдштейн в интервью РИАМО прокомментировала информацию о новом виде мошенничества, при котором злоумышленники стали звонить школьникам, притворяясь психологами. По словам специалиста, встреча с обманом может стать эмоциональным ударом для ребенка: он чувствует предательство и растерянность, поскольку манипуляция исходит от того, кто должен помогать.

«Главная задача родителей — поддержать, а не обвинять. Важно объяснить: обман — это вина мошенников, а не доверчивости ребенка. Постепенно вернуть доверие к профессии помогут встречи с настоящим школьным психологом, который работает открыто и безопасно», — отметила Гольдштейн.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, она посоветовала родителям заранее обсуждать с детьми возможность подобных звонков и сообщений. Важно объяснить, что настоящий школьный психолог никогда не будет писать в личные чаты, звонить с просьбами о деньгах или требовать перехода по подозрительным ссылкам.

Как сообщила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, злоумышленники отправляют сообщение, в котором оповещают об «обязательном психологическом тестировании», которое не прошел школьник. Далее мошенники предлагают перепройти тест по ссылке на поддельный сайт, имитирующий «Госуслуги». Жертва вводит личные данные, после чего аферисты похищают финансы с банковских карт или используют собранную информацию в дальнейших атаках.

Ранее эксперт назвал схемы, которые мошенники часто используют в отношении детей.

