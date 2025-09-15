Эксперт назвал схемы, которые мошенники часто используют в отношении детей

По отношению к детям мошенники активно используют методы шантажа и вымогательства. Как сообщил в интервью RT директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, одна из наиболее опасных схем — угрозы с использованием политических мотивов.

«Мошенники связываются с ребенком, предлагают ему «легкий заработок» или просят перевести небольшую сумму в качестве задания. Когда ребенок делает перевод, злоумышленники начинают давить на него, утверждая, что «деньги ушли на финансирование незаконных организаций», — рассказал эксперт.

Злоумышленники угрожают обвинениями в государственной измене, заявляют, что знают адрес семьи, и требуют новых переводов для «урегулирования» ситуации, отметил он.

Еще одна распространенная схема, по его словам, — фейковые подарки и бонусы. Преступники заманивают жертву, предлагая бесплатные предметы или участие в «выгодных» конкурсах для кражи личных данных.

Депутат Госдумы и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин до этого перечислил схемы мошенничества, направленные на студентов.

По словам парламентария, чаще всего аферисты действуют по сценарию «звонок от сотрудника вуза, сотрудника Росфинмониторинга, полицейского», а также используют сценарий с подменой номера, когда с абонентом связываются со скрытого или подмененного номера.

