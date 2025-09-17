На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителей предупредили о новом виде мошенничества в отношении детей

Психолог Гольдштейн: мошенники звонят детям, представляясь школьными психологами
Depositphotos

Школьники стали мишенью для новых схем мошенничества: злоумышленники звонят детям, представляясь школьными психологами, и под видом тестирования выманивают данные личных аккаунтов или банковских карт. Об этом в беседе с РИАМО предупредила психолог «Онлайн-школы №1» Кира Гольдштейн.

«Для ребенка это фигура, которая ассоциируется с безопасностью. Для родителей — это специалист, к которому можно обратиться за помощью. Мошенники эксплуатируют социальный статус «психолога», чтобы было легче вызвать отклик и снизить бдительность», — отметила специалист.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, она посоветовала родителям заранее обсуждать с детьми возможность подобных звонков и сообщений. Важно объяснить, что настоящий школьный психолог никогда не будет писать в личные чаты, звонить с просьбами о деньгах или требовать перехода по подозрительным ссылкам. Необходимо договориться с ребенком, чтобы он сразу сообщал близким о любых подозрительных контактах, заключила Гольдштейн.

Как указано в пресс-релизе МТС, поступившем в распоряжение «Газеты.Ru», сервис «Защитник» за лето заблокировал 759,4 млн нежелательных вызовов, а основной категорией мошеннических схем стали предложения об инвестициях и дополнительном заработке, на которые пришлось 34% всех зафиксированных звонков.

Среди других популярных сценариев отмечены звонки от лиц, выдававших себя за представителей операторов связи и коммунальных служб (по 15,7%), сотрудников государственных органов (14,7%), а также курьерских и почтовых компаний (7,1%).

Ранее в МВД рассказали о новых тревожных уведомлениях от мошенников.

