В Москве задержали «художников», разрисовавших граффити вагоны метро

В Москве задержали вандалов, которые разрисовывали граффити вагоны метро

В Москве правоохранители задержали хулиганов, которые увлекались противоправным хобби — разрисовывали граффити вагоны метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В период с октября 2024 по август 2025 года злоумышленники проникали на станции, в электродепо, на открытые участки метрополитена и наносили аэрозольной краской надписи на вагоны. Ущерб составил свыше 1 млн рублей», — рассказала сотрудница полиции.

В один из таких разов молодых людей заметил работник депо «Новогиреево» и попытался их остановить, но ему распылили в лицо газовый баллончик.

В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности вандалов и задержали их при поддержке бойцов Росгвардии.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Вандализм» УК РФ. Преступникам грозит до трех лет лишения свободы.

