Мигранты устроили массовую драку на стройке в Петербурге, пострадал полицейский

В Петербурге во время массовой драки мигрантов на стройке пострадал полицейский
Depositphotos

В центре Петербурга мигранты-строители устроили массовую драку, в ходе потасовки пострадал полицейский. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 16 сентября во дворе дома №44 по Лиговскому проспекту. Конфликт возник между рабочими из разных стран на строительном объекте из-за разногласий по вопросу ремонта кровли и используемых материалов. После словесной перепалки участники конфликта начали потасовку с применением металлических и деревянных палок.

Один из участников драки пытался скрыться с места происшествия на автомобиле и наехал на полицейского — правоохранитель получил ушиб локтевого сустава. Машину остановили через несколько минут, за рулем оказался нелегал. В общей сложности были задержаны 11 мигрантов в возрасте от 21 до 41 года, а также 44-летний петербуржец. В ходе дополнительной проверки территории обнаружили и доставили в отдел еще семерых иностранцев, которые прятались в подвалах и на чердаках.

По факту драки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Восемь человек задержаны в качестве подозреваемых. Также часть участников потасовки привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и мелкое хулиганство.

Ранее в Челябинске ссора из-за парковки закончилась массовой дракой, и это попало на видео.

