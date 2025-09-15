На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинске ссора из-за парковки закончилась массовой дракой, и это попало на видео

В Челябинске произошла массовая драка из-за места на парковке
true
true
true

В Челябинске произошла массовая драка, которая закончилась нападением на одного из участников с ножом. Об этом сообщает «Наш Челябинск».

Инцидент произошел на улице Дмитрия Неаполитанова. По данным Telegram-канала, причиной потасовки стала ссора, связанная с местом для парковки. Мужчина якобы сделал соседу замечание, после чего второй подозвал компанию «для разборок».

На кадрах с места инцидента заметно, что в драке участвуют более пяти человек. Несколько из них наносят удары руками одному мужчине, и, даже когда он падает на асфальт, продолжают избивать, но уже ногами.

Позже один из участников подходит к машине, ударяет по ней кулаками и, предположительно, разбивает стекло.

«В ходе ссоры одного из участников ударили ножом», – сообщается в публикации.

Обращался ли кто-то за помощью к медикам или в правоохранительные органы после произошедшего, не уточняется.

Ранее в Забайкалье празднование дня рождения закончилось массовой дракой из-за девушек.

