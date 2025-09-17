Россиянин продает пакеты с «воздухом из 1990-х годов» за 10 миллионов рублей

Россиянин продает пять пакетов с «воздухом из 1990-х годов» по 9 миллионов 987 тысяч рублей каждый. Соответствующее предложение опубликовано на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Как утверждается в описании, это совершенно оригинальный воздух — «не восстановленный, не китайский», который является идеальным подарком для ностальгирующих.

Продавец предложил доставку по России и попросил перекупов его не беспокоить.

В мае 33-летняя жительница провинции Сисакет в Таиланде дала в соцсетях объявление, в котором она призналась, что у нее нет средств на то, чтобы растить годовалого сына, и поинтересовалась, может ли она продать какие-либо из своих органов, чтобы заработать на его будущее.

После публикации, по словам женщины, с ней стали связываться сотни людей, которые захотели помочь ей — вещами, едой или деньгами. Также молодая мать отметила, что ей предложили работу. Были звонки и по поводу продажи органов, но, по ее словам, она отказалась от этой идеи, когда знакомые рассказали о незаконности этой процедуры.

Ранее 26-летняя москвичка продала душу ради концерта Надежды Кадышевой.