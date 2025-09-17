На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин продает пакеты с «воздухом из 1990-х годов» за 10 миллионов рублей

Россиянин продает пакеты с воздухом за 10 миллионов рублей
true
true
true
close
patpitchaya/Shutterstock/FOTODOM

Россиянин продает пять пакетов с «воздухом из 1990-х годов» по 9 миллионов 987 тысяч рублей каждый. Соответствующее предложение опубликовано на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Как утверждается в описании, это совершенно оригинальный воздух — «не восстановленный, не китайский», который является идеальным подарком для ностальгирующих.

Продавец предложил доставку по России и попросил перекупов его не беспокоить.

В мае 33-летняя жительница провинции Сисакет в Таиланде дала в соцсетях объявление, в котором она призналась, что у нее нет средств на то, чтобы растить годовалого сына, и поинтересовалась, может ли она продать какие-либо из своих органов, чтобы заработать на его будущее.

После публикации, по словам женщины, с ней стали связываться сотни людей, которые захотели помочь ей — вещами, едой или деньгами. Также молодая мать отметила, что ей предложили работу. Были звонки и по поводу продажи органов, но, по ее словам, она отказалась от этой идеи, когда знакомые рассказали о незаконности этой процедуры.

Ранее 26-летняя москвичка продала душу ради концерта Надежды Кадышевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами