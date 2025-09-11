26-летняя москвичка продала душу ради концерта Надежды Кадышевой

Маркетолог Дмитрий разместил на одном из российских сайтов провокационное объявление о покупке души за 100 тысяч рублей. Его призыв нашел отклик у 26-летней москвички Карины, сообщает Mash.

В объявлении было указано, что сделка будет оформлена официально, с договором и подписью кровью. Как раскрыл Дмитрий, оно было размещено ради привлечения внимания: он не думал, что найдется человек, готовый на такую сделку. Однако 26-летняя жительница Москвы откликнулась на предложение и получила обещанную сумму. На полученные деньги девушка приобрела коллекционную игрушку лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой.

Позднее представители Русской православной церкви отреагировали на случившееся и назвали Карину грешницей. В церкви посоветовали девушке обратиться к священнику, так как ее могут ждать моральные и личностные проблемы, а также болезни и страдания. Что касается Дмитрия, то в православной интерпретации он теперь считается «Сатаной» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), поскольку купил душу. Обеим сторонам церковь рекомендовала одуматься и посетить храм.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

