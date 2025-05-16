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Женщина пыталась продать свои органы через соцсети ради будущего ее ребенка

В Таиланде женщина дала объявление о продаже своих органов ради будущего ее сына
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Thairath

В Таиланде 33-летняя жительница провинции Сисакет дала в соцсетях объявление, в котором она призналась, что у нее нет средств на то, чтобы растить годовалого сына, и поинтересовалась, может ли она продать какие-либо из своих органов, чтобы заработать на его будущее. Об этом сообщает Thairath.

По информации издания, пост появился в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 14 мая.

«Может быть, найдутся добрые люди, кто хотел бы усыновить мальчика в возрасте одного года и месяца? Кажется, я не справляюсь. Мне хотелось бы, чтобы у моего сына было достойное будущее, но у меня нет ни дома, ни денег, чтобы обеспечить ему хорошие условия. <...> Есть ли какие-то способы продать свои органы, чтобы заработать на этом?» — задается вопросом автор поста.

Женщина рассказала, что ее семья живет в нищете, и подчеркнула, что у них каждый день остро стоит вопрос пропитания.

После публикации, по словам женщины, с ней стали связываться сотни людей, которые захотели помочь ей — вещами, едой или деньгами. Также молодая мать отметила, что ей предложили работу. Были звонки и по поводу продажи органов, но, по ее словам, она отказалась от этой идеи, когда знакомые рассказали о незаконности этой процедуры.

Ранее в Малайзии женщина отправила свои откровенные фото мошенникам ради получения кредита.

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