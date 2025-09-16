Вильфанд рассказал, когда в центр европейской части России придет осень

К концу текущей недели в центральную часть европейской территории России придет осенняя облачная погода. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что 16 и 17 сентября в центральной части европейской территории России дневная температура воздуха не опустится ниже +21…+23°C, а значительных осадков до конца недели не ожидается.

«С конца недели уже более облачная погода, которая более ассоциируется с понятием «осень», — подчеркнул Вильфанд.

По словам специалиста, уже с 18 сентября прогнозируется облачность, а дневная температура воздуха снизится до +16…+18°C. Метеоролог отметил, что в пятницу и на выходных температура снизится до +16…+17°C, а местами ожидается небольшой дождь. При этом из-за облачности ночные температуры повысятся. Так, в ночь на 16 сентября в Москве ожидается +8…+10°C, а на выходных прогнозируется +10…+12°C.

До этого Вильфанд сообщил, что в августе текущего года температурный режим на территории Российской Федерации в целом соответствовал норме, однако в ряде регионов наблюдалось значительное превышение климатических показателей.

Ранее россиянам напомнили о правилах запуска отопительного сезона.