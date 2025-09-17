На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как можно будет продлить новогодние праздники

Юрист Ерзина: новогодние праздники можно будет продлить до 16 дней
true
true
true
close
Freepik

Россияне смогут отдыхать в новогодние праздники на протяжении 16 дней, если возьмут отпуск на 29 и 30 декабря. Об этом РИА Новости сообщила юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.

Она напомнила, что согласно производственному календарю, новогодние праздники будут длиться 12 дней — с 31 декабря до 12 января. Поэтому, если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, то отдых фактически начнётся уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. Таким образом, двухдневный отпуск превращается в удобный и выгодный продолжительный непрерывный отдых.

Юрист отметила, что отпуск в декабре будет выгодным, поскольку в нем 22 рабочих дня. Двухдневный отпуск не приведёт к снижению дохода тех сотрудников, которые работают по системе оклада.

12 сентября юрист Александр Хаминский рассказал о существующих способах уволиться без отработки двух недель, которые предусмотрены правилами Трудового кодекса России.

Ранее в Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами