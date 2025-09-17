Россиянам рассказали, как можно будет продлить новогодние праздники

Юрист Ерзина: новогодние праздники можно будет продлить до 16 дней

Россияне смогут отдыхать в новогодние праздники на протяжении 16 дней, если возьмут отпуск на 29 и 30 декабря. Об этом РИА Новости сообщила юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.

Она напомнила, что согласно производственному календарю, новогодние праздники будут длиться 12 дней — с 31 декабря до 12 января. Поэтому, если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, то отдых фактически начнётся уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. Таким образом, двухдневный отпуск превращается в удобный и выгодный продолжительный непрерывный отдых.

Юрист отметила, что отпуск в декабре будет выгодным, поскольку в нем 22 рабочих дня. Двухдневный отпуск не приведёт к снижению дохода тех сотрудников, которые работают по системе оклада.

