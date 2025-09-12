На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист раскрыл способ уволиться без отработки

Юрист Хаминский назвал способ уволиться без отработки
true
true
true
close
H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Существуют способы уволиться без отработки двух недель, которые предусмотрены правилами Трудового кодекса России. Об этом RT рассказал глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он отметил, что ТК предусматривает ситуации, когда работник может уволиться в день подачи заявления. Например, сотрудник может уйти в отпуск. В этой ситуации датой последнего дня его работы станет последний день отпуска. Также уполномоченный орган может установить нарушение норм трудового законодательства, условий трудового договора или локальных нормативных актов. В этом случае сотрудник тоже имеет право уволиться одним днем.

Хаминский добавил, что также увольнение без отработки может произойти, если у работника есть уважительная причина либо согласие начальства.

«Уважительными причинами увольнения без отработки считаются поступление работника в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи, когда работник по объективным причинам не может продолжать работу», — рассказал юрист.

На прошлой неделе медицинский юрист Екатерина Батурина рассказала, что россияне смогут избежать сокращения больничного до трех дней, если будут брать его для ухода за ребенком или родственником или для прохождения медицинской реабилитации.

Ранее эксперт предупредила о последствиях при уходе на больничный перед увольнением.

