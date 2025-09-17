К 2031 году ущерб экономике России из-за аритмии составит более 4 трлн рублей

Сердечно-сосудистые заболевания традиционно входят в число ведущих причин смертности в России. Если о последствиях инфаркта и инсульта известно всем, то о рисках, связанных с аритмией, говорится гораздо реже. При этом распространенность нарушений сердечного ритма постоянно растет, а их последствия оказываются недооцененными — как для пациентов, так и для государства, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог Азамат Баймуканов.

Многие воспринимают аритмию как «безобидные перебои в сердце» и откладывают визит к врачу.

«Аритмия — хроническое заболевание, которое может привести к инсульту, сердечной недостаточности и внезапной смерти». По данным Всемирной организации здравоохранения, аритмии и связанные с ними осложнения — одна из ведущих причин утраты трудоспособности и преждевременной смертности во всем мире. В России ежегодно десятки тысяч пациентов сталкиваются с тяжелыми последствиями болезни», — объяснил он.

По словам врача, аритмия — это вызов не только для системы здравоохранения, но и для экономики. Недавние расчеты экспертов Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава РФ показали: в 2024–2031 годах потери ВВП страны из-за преждевременной смерти трудоспособных пациентов с аритмией могут составить около 4 трлн рублей. Ранее специалисты Высшей школы экономики оценивали возможный ущерб в диапазоне от 962,1 млрд до 1,5–1,566 трлн рублей к 2036 году.

Таким образом, аритмия — не только медицинская, но и социально-экономическая проблема, требующая системного подхода, считает эксперт.

«Ключ к ее решению — своевременная диагностика и доступ к современным методам лечения. Сегодня наряду с лекарственной терапией широко применяются малоинвазивные хирургические технологии. Среди них одна из самых эффективных — это процедура радиочастотной абляции (РЧА), которую можно сделать бесплатно по полису ОМС в рамках квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь», — добавил врач.

По словам кардиолога, методика демонстрирует высокую результативность и позволяет пациентам возвращаться к полноценной жизни без риска тяжелых осложнений.

«Немаловажно и развитие программ скрининга и диспансерного наблюдения для групп риска. Раннее выявление аритмии дает возможность вовремя предотвратить инсульты, сердечную недостаточность и другие угрожающие последствия, а значит — сохранить здоровье тысяч людей и снизить экономические потери государства», — резюмировал он.

