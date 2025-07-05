Названы опасные сигналы сердца, которые чаще всего игнорируют

Одышка, слабость, бессонница и потеря аппетита — симптомы, которые редко связывают с сердцем. Однако именно они могут указывать на скрытые кардиологические проблемы. Кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Иван Ефремкин рассказал «Газете.Ru» о сигналах, которые нельзя игнорировать.

«Сердечные приступы и ишемия не всегда сопровождаются болью за грудиной. У части пациентов отмечаются усталость, тошнота, изжога, болезненность в челюсти, плече, спине или животе. Возможны сухой кашель, «ком» в горле, головокружение, одышка. В тяжелых случаях приступ начинается с внезапного обморока. Такие симптомы легко принять за стресс или переутомление: до половины сердечных приступов протекают без ярко выраженных признаков», — сказал он.

Врач назвал скрытые признаки проблем с сердцем.

Нарушения сна. Хроническая бессонница повышает уровень кортизола, провоцирует гипертонию и воспаление сосудов. Кардиопатологии часто сопровождаются ночными пробуждениями, отеками, одышкой, храпом и апноэ.

Постоянная усталость. Ослабленное сердце хуже снабжает ткани кислородом, поэтому даже легкая нагрузка вызывает утомляемость и требует частых пауз для отдыха.

Когнитивные нарушения. Недостаточное кровоснабжение мозга приводит к забывчивости, снижению концентрации и заторможенности. При фибрилляции предсердий риск когнитивного снижения увеличивается на 39%.

Головокружение. Нарушения кровотока вызывают предобморочные состояния, «мушки» перед глазами, шум в ушах. Порой это единственный сигнал.

Изменения пульса. Медленный (< 50 уд/мин), частый (> 100 уд/мин в покое) или нерегулярный ритм указывают на брадикардию, тахикардию либо аритмию — повод для проверки, даже если боли нет.

Колебания веса и аппетита. Резкая потеря массы может привести к развитию кахексии, а утрата мышечной массы часто сопутствует прогрессирующей сердечной недостаточности; быстрый набор веса указывает на задержку жидкости. Следите за изменениями веса и появлением отеков.

Комбинация любых из этих симптомов требует консультации кардиолога: усталость, одышка, бессонница, отеки, перебои в работе сердца, изменение пульса, колебания веса или аппетита, ухудшение памяти. Даже при слабой выраженности признаков лучше пройти обследование.

«Для оценки сердечно‑сосудистых рисков применяют базовые методы: измерение давления и пульса, анализы крови (липидный профиль, глюкоза, C‑реактивный белок), электрокардиограмму (ЭКГ). При необходимости назначают суточный мониторинг, УЗИ сердца (ЭхоКГ) и нагрузочные тесты (велоэргометрия, тредмил‑тест)», — сказал врач.

Расширенная диагностика включает натрийуретический пептид (BNP или NT‑proBNP). Биомаркер сердечной недостаточности. МРТ сердца позволяет оценить структуру миокарда, выявить воспаление, фиброз и скрытую ишемию. Коронарография или МСКТ‑коронарография c контрастом и расчетом кальциевого индекса — для точной оценки степени стенозов и коронарного кальциноза. Дуплексное / триплексное сканирование сонных артерий показывает состояние магистральных сосудов мозга и дает представление о системном атеросклерозе.

Для стратификации риска используется шкала SCORE2 (или SCORE, если доступна локальная версия). Другие шкалы применяются адресно, по показаниям.

Кардиолог обязательно учитывает семейный анамнез — случаи ранних сердечно‑сосудистых заболеваний у близких. Современный скрининг позволяет обнаружить проблему до развития осложнений.

Ранее были названы признаки преждевременного старения сосудов.