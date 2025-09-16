В России запустили образовательный проект о забытых ученых

Телеведущая Мария Шахова запустила новый образовательный проект «Неновости»,который рассказывает о российских ученых, чьи имена были несправедливо забыты, но чьи открытия изменили мир. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Первый сезон включает 10 выпусков, посвященных деятелям науки из различных областей, чьи достижения до сих пор остаются актуальными. Зрители узнают, почему ученые, совершившие прорыв в своих областях, до сих пор остаются мало известны у себя на родине.

«Ведь в России придумывать всегда умели, а вот продвигать не очень. Наши ученые чаще всего не гнались за патентами или выгодой, они отдавали всю славу народу, а в конечном счете этим пользовались представители запада. Своим проектом я хочу показать, что нам нужно гордиться своими людьми, менять отношение к изобретениям и патентам и не бояться внедрять новое в свою жизнь», — отметила Шахова.

Первыми героями проекта стали Владимир Шухов, известный своей знаменитой башней, но мало кому знакомый как изобретатель промышленного способа получения бензина, и Сергей Лебедев, создавший первый в мире синтетический каучук. Также телеведущая рассказал о врачах Вячеславе Манасеине и Алексее Полотебнове, заложивших основы для создания антибиотиков.

Отмечается, что проект «Неновости» направлен не только на то, чтобы отдать дань уважения великим умам прошлого, но и на то, чтобы вдохновить современное поколение гордиться достижениями своей страны.

«Пора вспомнить, что генерировать прорывные идеи — это наша национальная черта. Следующий шаг — научиться правильно о них заявлять и продвигать. Я верю, что новые Лодыгины, Зворыкины и Сикорские есть среди нас, и наша задача — создать среду, в которой их гений будет замечен», — сказала Шахова.

Премьерный выпуск проекта уже доступен на официальной странице Марии Шаховой в социальной сети «VK» и на YouTube-канале. Новые видео выходят раз в две недели.