Россиянам объяснили, что нужно делать с найденным на улице кошельком

Обнаружив на улице кошелек или сумку с документами, сначала стоит попытаться связаться с владельцем. Если это невозможно, находку необходимо передать в полицию или ближайший орган местного самоуправления. Об этом в интервью RT сообщил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Эксперт подчеркнул, что хранить найденную вещь у себя можно только после обязательного заявления о находке.

«Мораль «Нашел — мое» в российском праве не работает. Тихо положить чужие деньги в карман — это не «находка», а хищение. При сумме свыше порога мелкого хищения — кража по уголовной статье, за небольшие суммы — административная ответственность», — предупредил Гавришев.

Он напомнил, что порог мелкого хищения составляет 2500 тыс. рублей.

В начале сентября стало известно, что в американской школе нашли потерянный учеником 51 год назад кошелек.

Аксессуар обнаружили, когда строители демонтировали стены в туалете. Внутри кошелька сохранились личные вещи некоего Тома Шопфа, датированные 1974 годом. Среди них оказались студенческие билеты, водительские права, карта социального страхования, фотографии семьи и друзей, хоккейный билет, а также прайс-листы винокурни.

