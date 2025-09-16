На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, что нужно делать с найденным на улице кошельком

Юрист Гарвишев: найденный на улице кошелек следует передать полиции
true
true
true
close
Артур Лебедев/РИА «Новости»

Обнаружив на улице кошелек или сумку с документами, сначала стоит попытаться связаться с владельцем. Если это невозможно, находку необходимо передать в полицию или ближайший орган местного самоуправления. Об этом в интервью RT сообщил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Эксперт подчеркнул, что хранить найденную вещь у себя можно только после обязательного заявления о находке.

«Мораль «Нашел — мое» в российском праве не работает. Тихо положить чужие деньги в карман — это не «находка», а хищение. При сумме свыше порога мелкого хищения — кража по уголовной статье, за небольшие суммы — административная ответственность», — предупредил Гавришев.

Он напомнил, что порог мелкого хищения составляет 2500 тыс. рублей.

В начале сентября стало известно, что в американской школе нашли потерянный учеником 51 год назад кошелек.

Аксессуар обнаружили, когда строители демонтировали стены в туалете. Внутри кошелька сохранились личные вещи некоего Тома Шопфа, датированные 1974 годом. Среди них оказались студенческие билеты, водительские права, карта социального страхования, фотографии семьи и друзей, хоккейный билет, а также прайс-листы винокурни.

Ранее сообщалось, что в России планируют ограничить число банковских карт на одного человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами