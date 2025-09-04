На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Потерянный кошелек ученика найден за школьной стеной 51 год спустя

В США во время ремонта в школе нашли кошелек, потерянный 51 год назад учеником
Потерянный кошелек ученика найден за школьной стеной 51 год спустя, пишет UPI.

Кошелек нашли, когда строители демонтировали стены в туалете. Внутри кошелька сохранились личные вещи школьника Тома Шопфа, датированные 1974 годом. Среди них оказались студенческие билеты, водительские права, карта социального страхования, фотографии семьи и друзей, хоккейный билет, а также прайс-листы винокурни.

Смотритель школы Лорна Маккуин рассказала, что находка вызвала восторг у сотрудников.

«Найти что-то подобное и увидеть вещи еще до нашего рождения — это было довольно круто. Мы сразу решили: нужно найти владельца и вернуть ему кошелек», — рассказала женщина.

Сотрудникам удалось разыскать Шопфа через соцсети. Сейчас ему 67 лет. Сначала мужчина подумал, что это розыгрыш, однако позже убедился, что кошелек действительно принадлежал ему.

«Перебирая вещи внутри, я словно отправился в путешествие по памяти», — прокомментировал мужчина.

Ранее охранники нашли в школе капсулу времени, заложенную в 1992 году.

