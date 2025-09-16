В Англии подросток с топором напал на родителей, так как не хотел идти в школу

В Англии подросток напал на родителей с топором, потому что не хотел идти в школу, пишет The Sun.

Как пишут СМИ, 15-летний подросток из графства Суссекс совершил жестокое нападение на своих родителей, вооружившись большим двуручным топором. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник: юноша дождался, когда мать и отец уснут, после чего пошел в гараж за орудием и вернулся в дом, чтобы начать атаку.

Сначала он напал на отца, несколько раз ударив его по голове. Было темно, и сам подросток признался, что не был уверен, куда именно наносил удары. Мужчина закричал от боли и попытался уйти в комнату жены. Услышав шум, мать встала с кровати, после чего сын замахнулся и на нее. Женщина упала на пол, а сам подросток не помнит, выпустил ли он топор сам или мать сумела его выбить.

Оба родителя были срочно доставлены в больницу Западного Сассекса. Врачи зафиксировали у отца шесть ранений в области лица и головы, пять переломов черепа и кровоизлияние в мозг, а также сломанный палец и глубокие рваные раны на руках. У матери частично отрезано ухо, повреждена щека, а также диагностированы серьезные ранения плеча и бедра.

На допросе подросток признался, что давно обдумывал нападение. По его словам, он не хотел жить и ходить школу. В суде было отмечено, что нападавший подвергался издевательствам в школе, а его родители пытались найти для него медицинскую помощь еще до случившегося. На момент слушания подростку исполнилось 16 лет, он участвовал в заседании по видеосвязи из специализированной больницы.

После осмотра специалистами у подростка были диагностированы аутизм и депрессивное расстройство. В интересах его здоровья и безопасности общества подросток останется в охраняемом медицинском учреждении. Несмотря на произошедшее, родители пришли на заседание и выразили поддержку сыну. Судья отметила, что семья продолжает считать его добрым и умным молодым человеком, пережившим серьезный психологический срыв.

