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Подросток сбежал от родителей в аэропорту и улетел один в другую страну

Mirror: британский подросток сбежал от родителей в аэропорту и улетел в Милан
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Супруги из Англии обнаружили, что их 15-летний сын вместо совместного перелета в Лондон тайно сел на рейс в Милан, пишет Mirror. Инцидент произошел утром в аэропорту Менорки, когда семья готовилась к вылету в Великобританию.

По данным полиции, подросток разлучился с родителями перед запланированным рейсом в лондонский аэропорт Станстед. Когда пара забила тревогу, правоохранители проверили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что юноша прошел контроль безопасности и сел на рейс в Милан.

«Родители заявили о пропаже, но после проверки камер стало ясно, что подросток улетел в Италию. Систему оповещения о пропавшем ребенке отключили, как только выяснили его маршрут», — сообщил представитель полиции Майорки.

Остается загадкой, как подросток прошел паспортный контроль и сел на самолет без действительного билета. По одной из версий, он мог проскользнуть на посадку после закрытия гейта, когда сотрудники уже покинули свои посты.

Сейчас мать подростка летит в Милан, чтобы воссоединиться с сыном. После встречи семья планирует вернуться в Великобританию.

Ранее родители оставили 10-летнего сына с просроченным паспортом в аэропорту.

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