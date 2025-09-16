На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане мужчина снимал посетителей в туалете ТЦ

В Набережных Челнах мужчину будут судить за съемку людей в туалете ТЦ
true
true
true
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане перед судом предстанет обвиняемый в съемке посетителей туалета ТЦ. Об этом сообщает Kazanfirst.

Инцидент произошел в Набережных Челнах. По данным сотрудников правоохранительных органов, в одном из торговых центров с помощью мобильного телефона он снимал в туалете посетительниц.

Вскоре челнинца поймали. В изъятом телефоне правоохранители обнаружили кадры с людьми без одежды.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, фигуранту предъявили обвинение. Сам он вину признал. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

До этого врач из американского штата Техас установил камеры в туалете, чтобы следить за пациентами и коллегами. Устройства он поместил в потолочные плиты в нескольких кабинках. Предположительно, от действий мужчины пострадали сотни людей. Одна из пострадавших, которая является медсестрой, обратилась в суд.

Ранее в Краснодарском крае в туалете установили камеры, объяснив это курением в помещении.

