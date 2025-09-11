Врач, установивший камеры в туалетах медцентра, снял сотни коллег и пациентов

В США врач установил камеры в туалетах медцентра

Врач американского медцентра следил за пациентами и коллегами, установив камеры в туалете. Об этом сообщает KPRC-TV.

Инцидент произошел в Техасе. Полицейские обнаружили кадры, на которых медик по имени Роберт Шрейдер установил камеры в потолочные плиты нескольких туалетов больницы, таким образом снимая всех входивших.

Так как устройства он оставил в нескольких помещениях, предполагается, что от его действий могли пострадать сотни людей. Одна из жертв призвала сотрудников правоохранительных органов защитить общество «от этого мерзкого человека».

«Меня тошнит, я чувствую такое отвращение, и я чувствую себя оскорбленной», – рассказала пострадавшая.

Другая женщина, оказавшаяся в похожей ситуации, является медсестрой центра. Она потребовала компенсацию в размере миллиона долларов. Женщина, как утверждается, пытается создать прецедент.

При этом адвокат женщины уверена, что в конечном итоге разбирательство может перерасти в иск против больницы.

