В Краснодарском крае в туалете установили камеры, объяснив это курением в помещении

В Краснодарском крае в школьном туалете установили камеры
Telegram-канал «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ»

В краснодарской школе установили камеры в туалете. Об этом сообщает паблик «Типичный Сочи».

Устройства заметили в женском туалете школы Дагомыса. На кадрах видно, что камеру поместили в углу над дверью, но какую часть помещения охватывает ее обзор, неизвестно.

По данным Telegram-канала, соответствующие меры в школе приняли, так как в помещении школьницы курят и ломают имущество.

До этого житель Москвы попал под суд после того, как установил камеры в женском туалете торгового центра. Пожилой электрик заказал в интернете необходимые устройства и отправился в уборную ТЦ на Новоухтомском шоссе.

Чтобы не привлекать внимания, он накрасился и оделся в женское, в том числе накинув пальто. Однако его заметили уже во время первой съемки и задержали.

После проведения экспертизы выяснилось, что у мужчины есть заболевание, из-за которого ему нравится подсматривать за женщинами.

Ранее в Петербурге в туалете школы неизвестный установил камеру, направленную на унитаз.

