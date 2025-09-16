В России подвели итоги международного циркового фестиваля

Золотыми призерами международного циркового фестиваля «Без границ» стали: стали: артисты Росгосцирка и «Королевского цирка Гии Эрадзе», артисты из Казахстана, а также артисты Большого Московского цирка, гран-при жюри мероприятия присудило акробатам на качелях, подкидной доске и турниках из КНДР. Об этом рассказала пресс-служба Росгосцирка.

Cообщается, что фестиваль проводился в четвертый раз. Его почетными гостями стали делегации-участники форума объединенных культур из Таджикистана, Малайзии, Саудовской Аравии, Никарагуа, Кубы и Бурунди.

«В этом году для участия в фестивале в Россию прибыли представители 20 стран. «Без границ» показал, насколько цирк может быть современным, инновационным, объединяющим и волнующим для широкой аудитории», — отметил глава Росгосцирка Сергей Беляков.

Отмечается, что жюри фестиваля оценивало участников по множеству критериев, в том числе учитывались сложность исполнения, артистизм, оригинальность и общее впечатление.

Серебряные награды фестиваля получили канатоходцы из Кыргызстана, воздушная пара на ремнях из Вьетнама, артистки из Венгрии, а также жонглеры вазами из КНР. Бронзой отмечены силовая акробатическая четверка из Танзании, артисты из США, Бразилии и Монголии.

В финале фестиваля состоялось гала-шоу «Без границ», на нем были продемонстрированы 12 лучших номеров программы из Испании, Китая, Танзании, России, Вьетнама, Казахстана и других стран. Ведущими стали народный артист России Эдгард Запашный и заслуженная артистка России Олеся Судзиловская.