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Школьница из Петербурга попала в реанимацию из-за шуток о ее весе

В Петербурге 13-летняя девочка пыталась похудеть и оказалась в реанимации
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Depositphotos

Пытавшаяся похудеть семиклассница отравилась таблетками в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

Как сообщается, 13-летняя девочка попала в детскую больницу вечером 17 мая. Она была в тяжелом состоянии и оказалась в реанимации. Врачи диагностировали у нее отравление лекарствами, также выяснилось, что школьница уже год как имеет диагноз «нервная анорексия, РПП (расстройство приема пищи)» и состоит на учете в ПДН.

Подросток прошла курс лечения антидепрессантами, но недавно у нее случился новый срыв после того, как кто-то из одноклассников сказал девочке что-то про ее вес. Замечание ранило несовершеннолетнюю, и она решила выпить большое количество таблеток, чтобы быстрее похудеть. Полиция начала проверку.

Ранее самарские подростки заставили раздеться студента с инвалидностью и угрожали ему утоплением.

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