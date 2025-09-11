Учительница совратила школьника и уволилась из школы

В американском штате Техас 25-летнюю учительницу арестовали за связь с 16-летним молодым человеком. Об этом сообщает KWTX.

О том, что женщина по имени Шелби Лашомб растлила несовершеннолетнего стало известно после того, как их заметили целующимися в доме. Очевидцы обратились в полицию с заявлением.

Выяснилось, что педагог совращала школьника, который не является ее учеником, в течение полугода. При этом она в течение многих лет общалась с его семьей и точно знала, что юноша несовершеннолетний. Тем не менее они не редко оставались вместе.

Лашомб допросили. В беседе с полицейскими она призналась в совращении еще одного школьника младше 17 лет, который также не обучался в школе, где работала учительница.

До раскрытия связи фигурантка работала учительницей старших классов и тренером женской сборной, но, когда стало известно о произошедшем, уволилась. Школа также проводит расследование, чтобы выяснить, не пострадали ли от действий педагога их ученики.

Ранее сотрудница школы для особенных детей просила ученика «сделать ей ребенка».