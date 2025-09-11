На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учительница совратила школьника и уволилась из школы

В США учительницу арестовали за совращение 16-летнего подростка
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Техас 25-летнюю учительницу арестовали за связь с 16-летним молодым человеком. Об этом сообщает KWTX.

О том, что женщина по имени Шелби Лашомб растлила несовершеннолетнего стало известно после того, как их заметили целующимися в доме. Очевидцы обратились в полицию с заявлением.

Выяснилось, что педагог совращала школьника, который не является ее учеником, в течение полугода. При этом она в течение многих лет общалась с его семьей и точно знала, что юноша несовершеннолетний. Тем не менее они не редко оставались вместе.

Лашомб допросили. В беседе с полицейскими она призналась в совращении еще одного школьника младше 17 лет, который также не обучался в школе, где работала учительница.

До раскрытия связи фигурантка работала учительницей старших классов и тренером женской сборной, но, когда стало известно о произошедшем, уволилась. Школа также проводит расследование, чтобы выяснить, не пострадали ли от действий педагога их ученики.

Ранее сотрудница школы для особенных детей просила ученика «сделать ей ребенка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами