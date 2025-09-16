На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция Варшавы задержала граждан Украины и Белоруссии за незаконный запуск дронов

Украинцу и белоруске грозит до 5 лет за дрон над госрезиденциями в Варшаве
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Белоруссии задержали за незаконный полет дрона над резиденциями президента и премьер-министра Польши, им грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщил РИА Новости представитель Варшавской полиции.

Вечером 15 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Служба государственной безопасности нейтрализовала беспилотник, пролетавший над правительственными зданиями на Парковой улице и над дворцом Бельведер в Варшаве.

В варшавской полиции уточнили, что расследование ведется по факту нарушения авиационного законодательства, а именно, полета в месте, где это запрещено. За это грозит до пяти лет тюремного заключения.

При этом собеседник агентства отметил, что украинец и белоруска находятся на территории Польши легально. Девушка прибыла в Польшу несколько дней назад, а молодой человек находится в Польше уже на протяжении восьми лет.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в подрыве «Севпотоков» украинца экстрадируют в Германию.

