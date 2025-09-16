На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Уфе мужчина избил жену молотком в подъезде многоэтажки

360.ru: мужчина в Уфе избил жену молотком в подъезде многоэтажки
В Уфе мужчина избил жену молотком на лестничной клетке жилого дома. Об этом сообщает 360.ru, в распоряжении которого появилась видеозапись с места происшествия.

По данным источника телеканала, инцидент произошел в ЖК «Молодежный» в селе Миловка. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда избил супругу в подъезде, а позже — на детской площадке у многоэтажки.

В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что участники конфликта сначала проводили время в одной из квартир вместе с другими мужчиной и женщиной. В какой-то момент нарушитель на почве ревности набросился на спутницу, избил ее молотком и повредил стены в подъезде.

«Также указанной женщине был нанесен удар рукой от другого мужчины», — добавили в пресс-службе.

Личности участников конфликта установили, пострадавшая женщина написала заявление в полицию на мужчину, который нанес ей удар рукой.

«Ей было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы», — отметили в МВД.

10 сентября сообщалось, что в Новосибирске мужчина, годами издевавшийся над супругой и ребенком, стал фигурантом дела. Уголовное дело по 117-й статье УК РФ (истязание) возбудили в отношении 37-летнего жителя города. По данным следствия, мужчина регулярно использовал незначительные поводы, чтобы применять физическое насилие к жене и малолетнему сыну.

Ранее стало известно, что пациент российской больницы напал на спящих соседей по палате, избил врача и охранников.

