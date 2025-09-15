На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пациент российской больницы напал на спящих соседей по палате, избил врача и охранников

Depositphotos

В Новосибирске пациент с подозрением на белую горячку напал на спящих соседей по палате, а затем избил врача и охранников. Об этом сообщает агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в Заельцовском районе. Скорая помощь доставила в больницу 45-летнего мужчину с подозрением на белую горячку. После помещения в палату пациент начал нападать на спящих соседей по палате, избивая их кулаками, а затем набросился на врача, пытавшегося его остановить. Прибывшие на место бойцы группы быстрого реагирования усмирили дебошира.

После осмотра консилиум дежурных врачей не выявил у мужчины признаков психического расстройства и попросил вывести его из медучреждения. Однако за пределами больницы агрессор набросился с кулаками на бойцов группы быстрого реагирования. После повторного усмирения нарушитель был отправлен домой.

Ранее собутыльники пациента напали на врачей скорой помощи, приехавших на вызов.

