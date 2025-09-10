На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Новосибирска пять лет истязал жену и маленького сына

В Новосибирске задержали мужчину, который годами избивал жену и маленького сына
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Новосибирске мужчина, годами издевавшийся над супругой и ребенком, стал фигурантом дела. Об этом сообщает СУ СКР по области.

Уголовное дело по 117-й статье УК РФ (истязание) возбудили в отношении 37-летнего жителя города. По данным следствия, мужчина регулярно использовал незначительные поводы, чтобы применять физическое насилие к жене и малолетнему сыну.

Отец семейства избивал их руками и ногами, причиняя травмы различной степени тяжести. Установлено, что преступления продолжались в период с 2020 по 2025 год.

В конце концов домашнего тирана задержали. Ему уже предъявили обвинение, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

До этого мать с психическим расстройством пытала 12-летнего сына. Женщина заставляла его принимать ванны с солью и уксусом, мыла губкой для мытья посуды, позволяла ребенку носить только серую одежду и носки с солью, лишала его воды и еды. Кроме того, объектом нападений стал бывший партнер женщины. В конце концов мальчик не выдержал издевательств и сбежал из дома.

Ранее в Ижевске многодетная мать четыре года истязала опекаемую девочку.

