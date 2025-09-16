На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве студента приговорили к сроку в колонии за обман священника

Обманувшего священника студента приговорили к 6 годам колонии за мошенничество
Shutterstock

Савеловский суд Москвы приговорил студента к шести годам колонии за мошенничество в отношении священника. Об этом сообщает РИА Новости.

«Барбаков Эдуард Эдуардович признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в суде.

Обвиняемый, который раньше находился под домашним арестом, взят под стражу в зале суда.

12 сентября Второй Западный окружной военный суд приговорил четверых молодых людей, обвиняемых в планировании теракта в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, к срокам от шести лет воспитательной колонии до девяти лет колонии общего режима.

О задержании и аресте обвиняемых в планировании теракта в РУДН стало известно осенью 2023 года. Тогда в суде Москвы сообщали, что задержанных подозревают в попытке совершить взрыв в одном из зданий студенческого общежития РУДН. Арестованным не было 18 лет.

Ранее мошенники украли у москвички более 7 млн рублей, представившись священником и силовиком.

