Суд приговорил обвиняемых в планировании теракта в РУДН подростков к колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил четверых молодых людей, обвиняемых в планировании теракта в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, к различным срокам наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Приговором суда четверо молодых людей, среди которых два студента и школьник, признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности, им назначены сроки от шести лет воспитательной колонии до девяти лет колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что самого молодого обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Помимо этого, по информации правоохранительных органов, в качестве дополнительного наказания двоим подсудимым назначили штрафы в размере 40 тысяч рублей. Им также запретили администрировать интернет-сайты на два года, уточнил собеседник агентства.

О задержании и аресте обвиняемых в планировании теракта в РУДН стало известно осенью 2023 года. Тогда в суде Москвы сообщали, что задержанных подозревают в попытке совершить взрыв в одном из зданий студенческого общежития РУДН. Арестованным не было 18 лет.

В октябре 2024 года следователи устанавливали связь фигурантов дела о попытке совершить взрыв в одном из зданий студенческого общежития РУДН с сотрудниками иностранных спецслужб. По данным следствия, злоумышленники тщательно планировали преступление, переписывались в закрытом чате мессенджера «Легион 18».

Ранее суд счел студента РУДН социально опасным.