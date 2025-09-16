Риелтор назвала причины роста интереса россиян к коммуналкам

Рост цен на отдельные квартиры, высокие ставки по ипотеке и увеличение числа арендаторов и мигрантов стали главными причинами того, что россияне начали чаще интересоваться коммунальными квартирами. Об этом 360.ru рассказала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Она добавила, что иногда коммуналки становятся способом для инвестирования — их приобретают для сдачи комнат в аренду или для перепланировки в мини-студии. Перескокова добавила, что интерес к такому жилью спровоцировало и падение среднего чека.

Эксперт уточнила, что количество сделок с коммуналками и комнатами в Москве и Санкт-Петербурге за последние годы увеличилось на 15–25%, лидерами по этому показателю традиционно являются центры городов.

16 сентября кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Александр Суетин спрогнозировал для «Газеты.Ru», что новостройки в России подорожают на 7—8% в октябре по сравнению с текущими показателями. Для первичного рынка ведущее значение имеет уровень государственной поддержки льготной ипотеки: если не будет резкого обвала финансирования, цены будут расти из-за удорожания материалов и стоимости строительных работ, уточнил он.

Ранее воры проникли в комнату пенсионера в петербургской коммуналке и украли икону 19-го века.