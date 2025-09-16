Россиян предупредили о подорожании квартир

Новостройки в России подорожают на 7—8% в октябре по сравнению с текущими показателями, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Александр Суетин.

«Традиционно осень — это сезон активности на рынке недвижимости, в ходе которого цены начинают расти относительно начала календарного года. Текущий 2025 год также, с высокой вероятностью, не будет исключением, но со своими особенностями. Так, номинальные цены на первичном рынке несколько возрастут (примерно 7—8%). Больше всего подорожают однушки. Для первичного рынка ведущее значение имеет уровень государственной поддержки льготной ипотеки: если не будет резкого обвала финансирования, цены будут расти из-за удорожания материалов и стоимости строительных работ», — отметил Суетин.

По его словам, номинальные, то есть указанные застройщиком цены, могут быть существенно снижены за счет индивидуальных скидок, субсидирования части ставки, иного особого предложения покупателю. В результате реальная стоимость недвижимости может даже снизиться относительно начала года, подчеркнул Суетин.

Он добавил, что на вторичном рынке наибольшее значение имеет размер ключевой ставки ЦБ. Экономист сказал, что пока ее размер (17%) не позволяет широким слоям населения брать кредиты для покупки квартиры на вторичном рынке, а государственные программы субсидирования ставки по таким кредитам пока находятся в стадии разработки. Поэтому на вторичном рынке более вероятно снижение цен на квартиры, уверен экономист.

По данным о заключенных ипотечных сделках Сбера (подготовлены экспертами Центра финансовой аналитики Сбера), в июле средняя стоимость кв. м на первичном рынке РФ достигла 175,6 тыс. рублей, а на вторичном — 116,4 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о «пузыре» на рынке недвижимости.