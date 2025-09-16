На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о подорожании квартир

Экономист Суетин: новые квартиры в России подорожают на 7—8% в октябре
true
true
close
Depositphotos

Новостройки в России подорожают на 7—8% в октябре по сравнению с текущими показателями, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Александр Суетин.

«Традиционно осень — это сезон активности на рынке недвижимости, в ходе которого цены начинают расти относительно начала календарного года. Текущий 2025 год также, с высокой вероятностью, не будет исключением, но со своими особенностями. Так, номинальные цены на первичном рынке несколько возрастут (примерно 7—8%). Больше всего подорожают однушки. Для первичного рынка ведущее значение имеет уровень государственной поддержки льготной ипотеки: если не будет резкого обвала финансирования, цены будут расти из-за удорожания материалов и стоимости строительных работ», — отметил Суетин.

По его словам, номинальные, то есть указанные застройщиком цены, могут быть существенно снижены за счет индивидуальных скидок, субсидирования части ставки, иного особого предложения покупателю. В результате реальная стоимость недвижимости может даже снизиться относительно начала года, подчеркнул Суетин.

Он добавил, что на вторичном рынке наибольшее значение имеет размер ключевой ставки ЦБ. Экономист сказал, что пока ее размер (17%) не позволяет широким слоям населения брать кредиты для покупки квартиры на вторичном рынке, а государственные программы субсидирования ставки по таким кредитам пока находятся в стадии разработки. Поэтому на вторичном рынке более вероятно снижение цен на квартиры, уверен экономист.

По данным о заключенных ипотечных сделках Сбера (подготовлены экспертами Центра финансовой аналитики Сбера), в июле средняя стоимость кв. м на первичном рынке РФ достигла 175,6 тыс. рублей, а на вторичном — 116,4 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о «пузыре» на рынке недвижимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами