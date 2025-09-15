На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Эстонии проведут тренировочные полеты натовских истребителей

ERR: истребители НАТО на текущей неделе проведут тренировочные полеты в Эстонии
Efrem Lukatsky/AP

Экипажи истребителей стран — членов НАТО на текущей неделе проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Учения состоятся с 15 по 21 сентября.

«Истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров», — отмечается в материале.

В нем подчеркивается, что истребители НАТО также могут выполнить сверхзвуковые полеты.

13 сентября Объединенное командование вооруженных сил НАТО «Брюнсюм» в Нидерландах заявило, что страны — члены Североатлантического альянса начали учения Grand Eagle 2025. Цель маневров заключается в отработке переброски войск и техники в Литву. При выполнении соответствующих задач военнослужащие обязаны действовать «быстро, эффективно и скоординированно», говорилось в сообщении.

За день до этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции Eastern Sentry («Восточный часовой»), направленной на укрепление обороны восточных рубежей военного блока. Причиной для проведения операции послужило падение нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшее в ночь на 10 сентября.

Ранее в Кремле высказались об истерике западных стран из-за совместных учений РФ и Белоруссии.

