Стало известно, когда дума рассмотрит закон о круглогодичном призыве

РИА Новости: Госдума рассмотрит закон о круглогодичном призыве 24 сентября
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Государственная дума РФ 24 сентября в первом чтении рассмотрит законопроект о круглогодичном призыве в армию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проекта календаря ГД.

Кроме того, 25 сентября будет рассмотрен во втором чтении законопроект об усилении наказания за нарушение законодательства об иноагентах.

Согласно законопроекту о призыве, отправка повесток, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии будут проводиться в течение всего календарного года, а отправка призывников на службу уже в период весеннего и осеннего призывов. Его целью названо снижение нагрузки на военкоматы.

Депутат Андрей Журавлев назвал целью законопроекта «отлов» уклонистов, которые в период между призывами «расслабляются и выползают из нор».

Срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек. После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванных колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.

Ранее генерал оценил возможность военкоматов призывать новобранцев круглый год.

