Возивший снаряды на СВО ослик Жорик обрел новый дом

Ослик Жорик переселился из зоны боевых действий в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге. Об этом сообщается на странице в Telegram-канале Московского зоопарка.

Как отмечается в публикации, судьба ослика была связана с непростыми испытаниями. Он долгое время жил вместе с гвардейским полком 1430 в зоне боевых действий и стал для бойцов настоящим помощником и другом. Жорик участвовал в хозяйственных работах, помогал возить снаряды. Однако, когда пришло время передислокации подразделения, взять его с собой было невозможно. Поэтому ослику начали искать дом, который он обрел в Зоосаду на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила в сообщении, что сейчас ослик находится на карантине, восстанавливается, а после адаптации будет перевезен в Москву на основную территорию зоопарка.

